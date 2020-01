Montag, 6. Januar – Letztes "Feuerwerk der Turnkunst" in Halle

Akrobatik in luftiger Höhe und elegante Bewegungen am Boden mit Weltstars: Das macht das "Feuerwerk der Turnkunst" aus. Montagabend war die Show zum 23. Mal zu Gast in der Messe Halle – wegen hoher Kosten aber zum vorerst letzten Mal. Bildrechte: MDR/Gaby Conrad