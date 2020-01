Freitag, 17.01.2020 – Kritik an Polizei nach Demonstrationen zum Jahrestag der Bombardierung Magdeburgs



In Magdeburg haben hunderte Menschen am Freitag ein Zeichen gegen Rechts gesetzt. Insgesamt gab es nach Polizeiangaben keine größeren Zwischenfälle. In den sozialen Netzwerken wird jedoch das Vorgehen der Beamten kritisiert. Die Polizei hatte nach eigenen Aussagen "einfache" Gewalt und auch Schlagstöcke angewendet, als Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum versuchten, Absperrungen zu durchbrechen. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz