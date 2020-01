Dienstag, 21. Januar – Millionenprojekt in Magdeburg-Rothensee

Die Schleuse am Schiffshebewerk in Magdeburg Rothensee: Hier soll kräftig investiert werden – und zwar in eine Revier- und Leitzentrale in sämtliche Schleusen an Saale, Wasserstraßenkreuz, Elbe-Havel-Kanal und Untere-Havel-Wasserstraße. Später sollen so einmal 30 Schleusen von der Großleitzentrale überwacht werden. Ab kommendem Jahr soll gebaut werden. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz