Mittwoch, 12. Februar – Neuer Angriff auf Döner-Imbiss in Halle?

Vier Monate nach dem Anschlag von Halle ist in der Scheibe des betroffenen Imbisses ein Loch entdeckt worden. Es ist nicht die erste Sachbeschädigung dieser Art in der Stadt. Die Polizei hat nun eine Ermittlungsgruppe gegründet. Bildrechte: dpa