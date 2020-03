Bilder der Woche: Aerosol-Aus, Löwe Mojo und Bowling-Beck

Dienstag, 25. Februar – So geht es an der Hyparschale in Magdeburg voran

Die Hyparschale ist eines der architektonisch bedeutendsten Gebäude in Magdeburg. Weil die frühere Veranstaltungshalle aber jahrelang verfiel, muss nun viel Geld in die Sanierung gesteckt werden. Seit Dezember laufen die Bauarbeiten, seit dieser Woche auch für jeden sichtbar. Denn: An der Hyparschale wurden Gerüste aufgebaut, außerdem werden im Umfeld die ersten Bäume gefällt. In einigen Jahren soll die Hyparschale in neuem Glanz erstrahlen. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf