Dienstag, 03. März – US-Army in Sachsen-Anhalt

Mit fast einer Woche Verspätung kommen in der Nacht zu Dienstag die ersten US-Konvois in der Clausewitz-Kaserne in Burg an. Sie sind Teil der NATO-Übung "Defender 2020". Mit dem Manöver wollen die USA und 17 Partnernationen üben, in kurzer Zeit große Truppenteile nach Polen und ins Baltikum zu verlegen. 37.000 Soldaten nehmen teil. Bildrechte: dpa