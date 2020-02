Montag, 27. Januar – Erinnerung an das vergessene Konzentrationslager von Roßlau

Heute vor 75 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. Darum ist der 27. Januar Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Auch in Sachsen-Anhalt hat es Konzentrationslager gegeben, etwa in der Lichtenburg in Prettin. Weniger bekannt ist, dass es auch in Roßlau ein Lager gab. Es war eines der ersten in Deutschland. Am Sonntag erinnerte ein Stadtspaziergang an die Roßlauer NS-Opfer. Bildrechte: MDR/Susanne Reh