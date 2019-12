Das sind die Bilder des Jahres 2019

Es ist kalt, es ist ungemütlich, es ist Anfang Januar – aber wen kümmert all das schon? Diese Damen und Herren nehmen's, wie's kommt. Zum traditionellen Neujahrsschwimmen am Heidesee in Halle springen sie auf ins kalte Vergnügen. Anbaden im neuen Jahr – so und nicht anders geht das! Bildrechte: MDR/Stefan Bringezu