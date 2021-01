Die Antwort des Bildungsministeriums:

"Derzeit werden diese Fragen intern diskutiert. Halbjahreszeugnisse wird es wie geplant geben. Grundsätzlich ist das Bildungsministerium daran interessiert, allen Schülerinnen und Schülern – insbesondere in den Abschlussklassen – einen vollwertigen Abschluss zu ermöglichen, der auf breite Akzeptanz zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt trifft und sich mit Abschlüssen anderer Jahrgänge vergleichen lässt. Unter diesen besonderen Umständen müssen Prüfungsmodalitäten aber fair angepasst werden. Dazu kann zum Beispiel die Ausweitung der Aufgabenauswahl bei den Prüfungsthemen zählen. Auch solche Maßnahmen werden derzeit besprochen."



So sieht der Landeselternrat die Situation:

"Es ist natürlich so, dass wir im Moment vor der Herausforderung stehen, dass die Abschlussklassen weniger Stoff vermittelt bekommen haben, als eigentlich notwendig ist. Und das Problem ist auch, dass man nicht weiß, was in den jeweiligen Schulen vermittelt wurde. Das Land hat nicht öffentlich gesagt, was man genau für die Prüfungen braucht. Es wird auch nicht vorgegeben, was bis wann gemacht werden soll. Die Schulen machen das dann natürlich unterschiedlich und so ist es am Ende schulspezifisch, was offengeblieben ist. Wir haben leider in allen Jahrgängen das Problem, dass man nicht weiß, auf was man beim Lehrstoff verzichten kann. Ein Ausweg könnten mehr Wahlaufgaben in den Abschlussprüfungen sein, damit man allen Schülern eine faire Möglichkeit gibt."