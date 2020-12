Für Bischof Kramer ist es verständlich, dass Menschen in solchen Situationen dünnhäutig reagieren: "Wir sehen ja gerade, dass wir in einem hohen Maße aufeinander angewiesen sind. Und wir merken, dass wir nicht alles in der Hand haben, obwohl wir uns das gerne einbilden. Aber so ist es eben nicht. Und das ist in gewisser Weise auch eine Art Beleidigung für uns moderne Menschen. Deshalb reagiert mancher ja auch so heftig."

"Verbal abrüsten" beim Diskutieren der Corona-Maßnahmen

Wenn es auch derzeit nur eine Minderheit ist, welche die Corona-Maßnahmen in Frage stellt, so müsse es generell möglich sein, über den richtigen Weg in der Krise zu debattieren, sagt Bischof Kramer. Er rät zu verbaler Abrüstung, auch gerade mit Blick auf die Demonstrationen im Herbst. Wer von "Covidioten" rede, zeige wenig Interesse an einer sachlichen Auseinandersetzung. Zugleich räumt er jedoch ein, dass es mitunter nicht leicht sei, mit den Corona-Kritikern zu diskutieren.

Bildrechte: Anne Hornemann Das ist so ähnlich wie mit den Mixtgetränken. Man hat sich ja vor zehn Jahren auch nicht vorstellen können, was man da in einem Glas alles zusammen rührt. Das scheint jetzt auch bei politischen Demonstrationen so zu sein. Ich wundere mich schon, wer da mit wem geht: der Impfgegner mit dem Neonazi, die Yogalehrerin neben den Reichsbürgern und mittendrin Professoren aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir sollten die Menschen aber nicht pauschal aburteilen, denn die Aufgabe sollte es sein, die Gräben zu überwinden. Landesbischof Friedrich Kramer Evangelischer Landesbischof

Die Kirche ist von all diesen Debatten nicht ausgenommen

Aber die Kirche selbst ist von diesen Debatten nicht ausgenommen und das in mehrfacher Weise. Sowohl Krankenhäuser und Pflegeheime als auch Schulen und Kindergärten sind oft in kirchlicher Trägerschaft, sodass die Corona-Folgen unmittelbar spürbar sind. Zudem ist die Kirche in der Seelsorge aktiv, ob persönlich oder per Telefon. Vor allem in der Telefonseelsorge gab es in den vergangenen Monaten einen deutlichen Anstieg.