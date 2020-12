Sind Kirchen Hotspots?

Als im Frühjahrs-Lockdown die Kirchen auch zu Ostern geschlossen waren, sorgte das für Unmut bei einigen Gläubigen. Doch Bischof Feige orientierte sich an den Vorgaben der Virologen, auch mit dem Verweis, dass die katholische Gemeinden in Sachsen-Anhalt einen vergleichsweise hohen Altersdurchschnitt aufweisen. Jetzt, zu den Weihnachts-Festtagen, sind die Regeln weniger streng. Allerdings kündigte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, selbst Katholik, an, in diesem Jahr einen weihnachtlichen Kirchenbesuch verschieben zu wollen. Bischof Feige sagt so etwas freilich nicht, denn Menschen auszuladen, entspricht nicht dem Selbstverständnis eines kirchlichen Amtsträgers.

Die Gottesdienste in diesem Jahr sind anders. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock Und so kann man in diesem Jahr die Kirchen zu Weihnachten besuchen, wenn auch nur eingeschränkt und zumeist mit Voranmeldung. Diese Vorsicht hat einen ernsten Hintergrund, denn als im Sommer in Magdeburg die Fallzahlen unter rumänischen Familien stark anstiegen, wurde als ein Infektionsherd der Gottesdienst in einer freikirchlichen Gemeinde ausgemacht. Man kann also davon ausgehen, dass sich das Virus von persönlichen Glaubensüberzeugungen kaum beeindrucken lässt, was aber an der konkreten Weihnachtsbotschaft wenig ändert, so Bischof Feige: "Wenn ich es für dieses Jahr zusammen fasse, dann heißt der Weihnachtsruf: Richtet Euch auf und erhebt Euer Haupt, denn Gott ist nahe. Er zeigt und verbirgt sich nur anders, als wir Menschen und das wünschen. Es ist ein spannendes Unternehmen, sich darauf einzulassen und daran können wir uns aufrichten."

Christliche Werte haben sich im Alltag bewährt

Wie schon der Volksmund zu formulieren weiß: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das gilt beim Fußball, das gilt bei Geldanlagen und das gilt auch zu Weihnachten. Nun kann das natürlich leicht dahingesagt klingen, wenn man selbst von den Corona-Folgen nur wenig betroffen ist. Wer als Gastwirt, Hotelier, Busunternehmer oder Reiseveranstalter die vergangenen Monate erlebt hat, der hat wohl mehr als nur eine schlaflose Nacht hinter sich. Und welche wirtschaftlichen und sozialen Folgen die Pandemie haben wird, ist ja bislang nur zu erahnen. Andererseits zeigt sich, dass, trotz aller Kirchenferne in Sachsen-Anhalt, die christlichen Werte durchaus noch eine Rolle spielen, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Das ist auch die Beobachtung von Bischof Feige:

Bildrechte: IMAGO Solche Begriffe wie Solidarität, Barmherzigkeit, Empfindsamkeit sind fester Bestandteil christlicher Überzeugungen. Und da bin ich schon erstaunt, dass in den letzten Monaten eine so wohlwollende Reaktion in der Öffentlichkeit zu verspüren ist. Es sind halt schwierige Umstände, die wir so noch nicht kannten und da tritt nun auch ein Lernprozess ein. In Krisen zeigt sich, zu was Menschen fähig sind. Bischof Gerhard Feige

In diese Beobachtung schließt Bischof Feige die Politikerinnen und Politiker ausdrücklich ein. Denn sie stehen diesmal in besonderer Verantwortung und das, was ihnen gelegentlich vorgeworfen wird – nämlich Dinge und Probleme auszusitzen – war diesmal für Deutschland keine politische Option. Dies sei eine Stärke der parlamentarischen Demokratie, auch wenn Entscheidungen mitunter länger dauern könnten, so Bischof Feige: "Wir delegieren zwar unsere Verantwortung, aber sie kann eben auch überprüft werden und im Zweifelsfall werden dann Menschen auch wieder abgewählt. Aber damit das richtig funktioniert, braucht eine Gesellschaft freie und verantwortungsbewusste Menschen. Wenn die Politik die Corona-Maßnahmen zu stark anzieht, gibt es sofort einen Aufschrei, lässt sie die Zügel zu sehr locker, dann kommt dieser Aufschrei später."

Wie wär's mal mit Entschleunigung?

Und die Verantwortung in solchen Zeiten zu übernehmen, erscheint auch deshalb so schwierig, weil das Virus sich leider nicht an Verordnungen und Anweisungen hält. Eines der Modeworte dieser Tage heißt ja Entschleunigung. Vielleicht ist dieses Weihnachtsfest die Möglichkeit, das mal zu probieren. Die Chance ist jedenfalls durchaus vorhanden.