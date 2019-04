Am Mittwoch wird nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern europaweit die Geschwindigkeit verstärkt kontrolliert. In Deutschland beteiligen sich neben Sachsen-Anhalt die Bundesländer Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Thüringen am 24-Stunden-Speedmarathon 2019. Im vergangenen Jahr gab es bereits einen ähnlichen Aktionstag, an dem sich 23 europäische Länder beteiligten.