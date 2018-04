"Speedmarathon" Hier stehen die Blitzer

Hauptinhalt

Am Mittwoch nimmt die Polizei europaweit Temposünder ins Visier. Auch Sachsen-Anhalt beteiligt sich an der Aktion. Unter dem Motto "Speedmarathon" wird an 236 Kontrollstellen im Land geblitzt. Wo – erfahren Sie hier!