Beim Speedmarathon der Polizei am Mittwoch in Sachsen-Anhalt sind mehr als 80.000 Fahrzeuge kontrolliert worden. Wie das Innenministerium mitteilte, fuhren davon 1.791 zu schnell. Den Geschwindigkeitsrekord brach den Angaben nach ein Autofahrer in Schönebeck: Er war doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Der Fahrer fuhr mit 104 Kilometer pro Stunde durch eine Tempo-50-Zone. Der zweitschnellste Autofahrer wurde in Thale geblitzt: mit knapp 90 Kilometer pro Stunde, auch in einer 50er-Zone.