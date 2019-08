Geringe Spendenbereitschaft Blutspende-Konserven am Limit

Der warme Sommer bremst auch in diesem Jahr die Lust aufs Blutspenden in Sachsen-Anhalt. Doch trotz Urlaubszeit müssen in Notfällen Operationen durchgeführt werden, daher werden weiter Konserven benötigt. Das Rote Kreuz geht auf Skeptiker zu: Spendewillige gingen im Sommer kein besonderes Risiko ein.