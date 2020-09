Die Rückkehr des Rotlichts Sachsen-Anhalts Bordelle dürfen wieder öffnen

Das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg hat entschieden, dass Bordelle wieder öffnen dürfen. Die ausnahmslose Schließung stelle keine notwendige Schutzmaßnahme mehr gegen das Coronavirus dar. Damit wurde die aktuell geltende Corona-Eindämmungsverordnung in diesem Punkt außer Kraft gesetzt.

Grund dafür ist laut dem Oberverwaltungsgericht, dass der Eingriff in die Berufsfreiheit der Bordellbetreiber und der Prostituierten nicht verhältnismäßig se i. Der Gesetzgeber habe bis auf Großveranstaltungen, Volksfeste und Prostitution fast alle Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens weitgehend geöffnet und setze dabei auf die Einhaltung von Hygiene-Regeln. Das müsse auch für Bordelle gelten und möglich sein.

Ursprünglich sollten in Sachsen-Anhalt die Prostitutionseinrichtungen im Land erst ab dem 1. Oktober schrittweise öffnen.

Ach das Bordell in Aschersleben musste durch die Corona-Regeln schließen. Die Betreiberin berichtet, dass man seit dem 27. Mai Entspannungsmassagen anbiete. Damit habe man aber noch nicht einmal die Hälfte des eigentlichen Umsatzes erreichen können.

Die Gäste, die ab jetzt erscheinen, sollen persönliche Angaben wie Name, Anschrift und Telefonnummer hinterlassen. "Jeder Gast hat seinen eigenen Schnipsel und trägt das selber ein. Ich hab keine Kontrollpflicht und fordere nicht nach einem Ausweis auf", erzählt die Inhaberin.

Seit den Corona-Einschränkungen leiden viele Unternehmen unter Verdienstausfall. Das ist auch in der Vergnügungsbranche ein Problem. Die Landesregierung stellte ab dem ersten November Lockerungen in Aussicht. Ab dann ist auch die Öffnung von Clubs geplant.

Der Swingerclub in Staßfurt arbeitet an Konzepten und Ideen für die Wiedereröffnung. Die Inhaberin sagt: "Als wir am 14. März schließen mussten, habe ich gedacht, wir machen halt mal für paar Tage zu und dann geht es wieder weiter. Aus den paar Tagen wurden dann vier Monate."