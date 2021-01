In Klein Wanzleben in der Börde haben in der Nacht zu Freitag zwei junge Männer den Bewohnerinnen und Bewohnern eines Hauses vermutlich das Leben gerettet. Wie die Polizei meldet, hatten sie Rauch im Dachstuhl festgestellt. Die Männer stoppten ihr Auto und holten Hilfe. Die Menschen im Haus konnten sich in Sicherheit bringen und die Feuerwehr den Brand schnell löschen.