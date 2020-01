Grundsätzlich sei eine Tragödie wie die in Krefeld auch im Zoo in Magdeburg möglich. In Tropenhäusern würden überall in Deutschland häufig Kunststoffplatten verbaut. "Von daher gibt es eine latente Gefahr, dass ein solches Unglück auch bei uns passieren kann." Brandschutztechnik, wie sie Zuhause oder in Industrieanlagen üblich sei, könne nicht genutzt werden.

Die Technik funktioniere unter den Bedingungen in Tropenhäusern nicht, sagte Perret. "Das ist das große Problem, dass die technischen Anlagen dafür nicht ausgerüstet sind." Es gebe hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Staubbelastung. "Die Technik, die beispielsweise eine Sprinkleranlage auslösen würde, würde ständig Fehler melden." Deswegen gebe es solche Dinge in Zoogebäuden nicht.

Zoochef Perret hat in Krefeld mit Schimpansen gearbeitet

In Magdeburg gebe es aber wenigstens eine Außenanlage. Im Notfall könnten die Tiere also nach draußen fliehen. Perret selbst war nach eigenen Worten viele Jahre beruflich in Krefeld. Mit den nun verstorbenen Tieren habe er zum Teil wissenschaftlich gearbeitet. "Zu Charlie, dem 46 Jahre alten Männchen, hatte ich ein sehr enges Verhältnis, weil er mich die ganzen Jahre dort begleitet hat als Gruppenchef der Schimpansentruppe", sagte Perret.

Kai Perret ist Direktor des Zoos in Magdeburg. (Archivfoto) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das hat mich sehr, sehr traurig gestimmt, das war ein sehr ausgeglichenes Tier. Wenn man viele Jahre mit solchen Tieren arbeitet, geht einem das besonders nah. Kai Perret Direktor des Magdeburger Zoos

Bergzoo Halle: Brandschutz auf dem neuesten Stand

Gelassen sieht Tom Bernheim das Thema Brandschutz. Er ist Sprecher des halleschen Bergzoos – und weist darauf hin, dass die Tierhäuser brandschutztechnisch auf dem neuesten Stand seien. Bernheim sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag, der Brandschutz werde regelmäßig überprüft. Als vor einigen Jahren eine pädagogische Schauwand im Bergzoo in Flammen aufgegangen war, habe das Vorwarnsystem sofort angeschlagen. Das Feuer sei gelöscht worden, der Schaden sei minimal gewesen. Im halleschen Bergzoo leben beispielsweise Totenkopfaffen. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Andreas Manke

Vergleichbare Katastrophen wie die in Krefeld sind im Tierpark Petersberg kaum möglich. Darauf weist Matthias Haak vom Förderverein Erholungsgebiet Petersberg hin. Haak sagte MDR SACHSEN-ANHALT, fast alle Tiere seien in Freigehegen untergebracht. Es gebe nur ein richtiges Gebäude. Darin seien die Wellensittiche untergebracht. "Alle restlichen Tiere könnten im Notfall in Sicherheit gebracht werden", sagte Haak. Sorge bereitet ihm vielmehr der Zustand des Waldes rund um den Tierpark. Auf dem Petersberg stehen viele Bäume, die wegen der Trockenheit in den vergangenen beiden Jahren sehr anfällig seien. Er glaube jedoch, dass die Anwohner rund um den Tierpark ein waches Auge auf den Tierpark hätten.

