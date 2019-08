05:58 Uhr | Flammen lodern bei Wolmirsleben

Die Serie von Strohdiemen- und Ackerflächenbränden im Salzlandkreis nimmt kein Ende. Diesmal loderten die Flammen in der Nacht zu Montag bei Wolmirsleben. Laut Polizei gerieten 1.500 Strohballen in Brand. Die Flammen waren kilometerweit zu sehen. Es bestand keine Chance mehr, das Feuer zu löschen. Die Strohmassen sollen kontrolliert abbrennen. Das könne allerdings Tage dauern, so die Einsatzleitung.

Die Strohmassen sollen kontrolliert abbrennen. Bildrechte: MDR/Matthias Strauss

Erst am Sonntag brannten hunderte Strohballen bei Schönebeck. Zwei von zahlreichen Bränden in der Landwirtschaft des Salzlandkreises. Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und schließt wie in den anderen Fällen auch Brandstiftung nicht aus.

05:44 Uhr | Wolken am Himmel