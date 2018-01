Es sind kleine aber feine Wörter: "bis zu" und "mindestens". Sie stehen in jedem Internetvertrag. Bei den meisten allerdings eher im Kleingedruckten. Fett und groß stehen vor allem die Zahlen: 16.000 kBit/s, 32Mbit/s oder 50.000kBit/s. Es ist die Maximal-Geschwindigkeit, mit der Internetnutzer Daten aus dem Netz herunterladen können, die die Internetanbieter anpreisen. Oft werden sie aber nicht erreicht. Das ist das Ergebnis der Messungen, die die Bundesnetzagentur für stationäres und mobiles Internet ausgewertet hat.

Sachsen-Anhalt als Schlusslicht

Diese Messungen sind zwar nicht repräsentativ, weil jeder Internetnutzer selbst entscheiden kann, ob er mitmacht, daher gelten sie statistisch gesehen als Stichprobe. Allerdings spiegelt die Zahl der Messungen in Sachsen-Anhalt sehr gut die Verteilung der Breitbandanschlüsse im Land wider: 2,3 Prozent der Messungen kommen aus Sachsen-Anhalt und 2,4 Prozent der deutschen Breitbandanschlüsse gibt es hier.

Es besteht weiter Handlungsbedarf bei Breitband-Anbietern. Michael Reifenberg, Bundesnetzagentur

Mit Glasfasern surft man schneller, doch die meisten Haushalte werden noch von Kupfernetzen beliefert. Bildrechte: dpa Und der deutschlandweite Trend sei eindeutig, sagt Michael Reifenberg von der Bundesnetzagentur: "Über alle Bandbreitenklassen und Anbieter hinweg erreichten die Kunden oft nicht die maximale Geschwindigkeit, die ihnen die Anbieter in Aussicht gestellt haben. Obwohl sich die Ergebnisse in einzelnen Bandbreiten und Anbieter deutlich unterscheiden, zeigen die Ergebnisse, dass weiter Handlungsbedarf bei den Breitband-Anbietern besteht. Über alle Bandbreitenklassen und Anbieter hinweg erhielten 71,6 Prozent mindestens die Hälfte der vertraglich vereinbarten maximalen Datenübertragungsrate."

In Sachsen-Anhalt sind es weniger, nicht einmal 70 Prozent. Das ist nach Bremen der zweitniedrigste gemessene Wert in den Bundesländern und heißt, dass mehr als ein Drittel der Nutzer maximal halb so schnell surft wie versprochen. Die volle Geschwindigkeit wurde in Sachsen-Anhalt nur bei 6,5 Prozent der Nutzer gemessen – der niedrigste Wert aller Bundesländer.

Die Realität besteht meist aus Kupfernetzen

Marco Langhof, Chef des Verbandes der IT- und Multimediaindustrie Sachsen-Anhalt, ist wenig überrascht: "Man kann auch sagen: So was kommt von so was. Die Nutzung dieser Technologien zieht nach sich, dass die maximalen technischen Werte praktisch nie erreicht werden oder nur in ganz wenigen Fällen. Sie müssen zwischen dem unterscheiden, was die Techniker sagen und dem, was die Marketing Leute sagen.“

Marco Langhof Bildrechte: MDR/Patrick Eicke Wenn ein Anschluss mit 16.000 kBit/s beworben wird, ist im Vertrag und bei Technikern immer von "bis zu 16.000 kBit/s" die Rede. Von solchen Versprechungen würden sich nicht nur Verbraucher täuschen lassen, sagt Langhof. "Es ist eine Selbsttäuschung, insbesondere der Politik, die eher auf die Marketingleute als die Techniker hört. Die Techniker sagen, bei einer alten Infrastruktur wie der Kupferleitung kann nur etwas halbgutes herauskommen."

Die Nutzung alter Technologien zieht nach sich, dass die maximalen technischen Werte praktisch nie erreicht werden. Marco Langhof, Chef des Verbandes der IT

Und deshalb kritisiert Langhof erneut die Förderpolitik, die das Land jahrelang beim Breitbandausbaut hatte: Sie galt nämlich Kupfernetzen. Öffentliche Gelder, die in diese Technologie investiert würden, seien verschenkte Gelder. Mittlerweile würde der Ausbau technologieoffen erfolgen, so Langhof: "Jeder darf sich selbst aussuchen, ob er die neue oder die altertümliche Technologie nimmt. Wir weisen aber immer daraufhin, dass die altertümliche – also die Nutzung der Kupfernetze – nicht die Bedürfnisse der Nutzer trifft. Das sieht man an diesen Zahlen jetzt sehr deutlich. Insofern sind die Zahlen in ihrer Dramatik für mich doch ein wenig überraschend."

Gute Nachrichten für Mobilfunknutzer

Im Bericht der Bundesnetzagentur gibt es allerdings zwei positive Punkte für Sachsen-Anhalt. Für den Mobilfunk zum Beispiel. Hier sagen die Messungen: In Sachsen-Anhalt surfen 2,3 Prozent der Nutzer mit der vollen Geschwindigkeit und 22,8 Prozent der Nutzer mit mindestens der Hälfte der versprochenen Geschwindigkeit. Beide Werte sind zwar niedrig, aber in allen anderen Bundesländern sind sie noch niedriger.

Jahresbericht der Bundesnetzagentur zur Breitbandmessung 2016/2017 Zeitraum: 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017

Anzahl der Messungen bei stationären Breitbandanschlüsse 437.192 (plus 331.033 im Vergleich zu 2015/2016)

Anzahl der Messungen bei mobilen Breitbandanschlüsse auf 245.143 (plus 191.492)



Der einzige namentlich genannte Internet-Anbieter aus Sachsen-Anhalt ist MDCC aus Magdeburg. Die Messungen haben leicht überdurchschnittliche Geschwindigkeiten ergeben: 78,6 Prozent der Messungen surfen mit mindestens der Hälfte der vereinbarten Geschwindigkeit, 8,7 Prozent mit der vollen Geschwindigkeit. Bei der versprochenen Upload-Geschwindigkeit erreicht MDCC sogar Spitzenwerte: 48,7 Prozent der Messungen erreichen die versprochene Upload-Geschwindigkeit zu 100 Prozent – so viel wie sonst keiner der anderen gemessenen Anbieter. MDCC versorgt in Magdeburg 37.000 Haushalte.

Ehrgeizige Pläne der Politik

Für die Zukunft hat Sachsen-Anhalts Politik ehrgeizige Pläne: Wirtschaftsminister Willingmann will, dass spätestens bis 2021 "alle Haushalte und Unternehmen in Sachsen-Anhalt mit einem Breitbandanschluss von mindestens 50 Mbit/s" ans Internet angeschlossen sind. Gewerbegebiete sollen sogar eine Geschwindigkeit von 100Mbit/s erhalten. 300 Millionen Euro sind dafür bis 2020 eingeplant. Ob diese Mindest-Geschwindigkeit tatsächlich in drei Jahren für alle Anschlüsse in Sachsen-Anhalt erreicht werden kann, erscheint fraglich.

Unabhängig von den Geschwindigkeiten sehen Experten eher ein anderes Problem: Die Tiefbaufirmen. Ihre Zahl und ihre Kapazität reichen wohl derzeit vor allem in der Altmark nicht aus, sagt zum Beispiel Marco Langhof. Denn deutschlandweit seien Tiefbaufirmen gerade sehr gefragt.

Wann muss der Anbieter nachbessern? Nach Ansicht der Bundesnetzagentur ist die Leistung eines Festnetz-Internet-Anschlusses nicht vertragskonform, wenn bei Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download per LAN-Verbindung bei mindestens 20 Messungen an zwei unterschiedlichen Tagen ergeben, dass:

- an mindestens zwei Messtagen jeweils mindestens einmal 90 Prozent der vertraglich vereinbarten maximalen Geschwindigkeit nicht erreicht werden,

- die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit nicht in 90 Prozent der Messungen erreicht wird

- oder dass die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit an mindestens zwei Messtagen jeweils unterschritten wird.



