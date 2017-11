In der Jury-Begründung heißt es: "'Wo bin ich?' – der Name der Serie gilt für die Folge Naturkundemuseum im doppelten Wortsinn." Was das Team um Autor Heiko Cinibulk und Presenter Alex Huth gedreht habe, habe mit einem Museum nur am Rande zu tun. In einer Art Zeitreise findet sich der Zuschauer völlig überrascht im Gruselkabinett, auf dem Schlachtfeld oder am Königshofe wieder. Das Museum erwache in dem Beitrag zum Leben. Alex Huth verbinde die kreativen Theatereinlagen charmant mit augenzwinkernden Moderationen. "Da wird das Raten fast zur Nebensache", schlussfolgert die Jury.