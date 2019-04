#MDRklärt Wie sich Sachsen-Anhalts durchschnittlicher Bruttostundenlohn von 19,46 Euro erklärt

19,46 Euro: So hoch lag laut Statistischem Landesamt der durchschnittliche Bruttostundenverdienst in Sachsen-Anhalt im Jahr 2018. In den letzten zehn Jahren sei der Stundenlohn damit um immerhin dreißig Prozent angestiegen. Meldungen wie diese sorgten in der Vergangenheit für einiges Aufsehen, denn viele MDR-Nutzer zweifelten an der Richtigkeit der Zahlen. Uli Wittstock war im statistischen Landesamt und hat gefragt, wie diese Zahlen zustande kommen.

Bildrechte: Uli Wittstock/Matthias Piekacz von Uli Wittstock, MDR SACHSEN-ANHALT