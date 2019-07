Etwa zehn Jahre sind seit dem Stadtratsbeschluss für den Citytunnel in Magdeburg vergangen. Immer wieder verschiebt sich der Fertigstellungstermin. Anfangs war von 50 Millionen Euro Gesamtkosten die Rede, davon acht Millionen Euro als Eigenanteil der Stadt. Aktuell sind es laut Steuerzahlerbund wohl 139 Millionen insgesamt. 67 Millionen davon müsste Magdeburg zahlen. Wenn alles so kommt, würden zwei Meter Tunnel rund eine Million Euro kosten. Die Stadt will dafür neue Kredite aufnehmen. Aus Sicht des Bunds der Steuerzahler ist das Projekt nicht nur ein finanzielles, sondern auch ein verkehrspolitisches Desaster.

Der leerstehende Supermarkt in Genthin sollte im Zuge der Migrationskrise zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut werden - mit einer Kapazität von 476 Plätzen. Das Gebäude wurde vom Land ab Januar 2016 zunächst vorläufig für neun Monate gemietet, dann langfristig vom 1. Oktober 2016 an für drei Jahre – deklariert als Reserve. Doch der ehemalige Supermarkt ist laut Bund der Steuerzahler völlig ungeeignet für Flüchtlinge. Bis heute hat dort niemand gelebt. Trotzdem zahlt Genthin Miete, denn die Stadt kommt aus dem Vertrag nicht raus. Er läuft noch bis zum 30. September 2019. Die Kosten beliefen sich bislang auf rund zwei Millionen Euro. Die Firma, die das Objekt vermietet, sitzt in Panama. Sie will das leerstehende Objekt nun für drei Millionen Euro verkaufen. Der Steuerzahlerbund kommentiert: "Der Vermieter bekommt sich nicht mehr ein vor Lachen". Den Schaden hätte man mit besserer Planung verhindern können, heißt es.