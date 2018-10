Ehrung Bundesverdienstkreuz für Künstler Neo Rauch

Unter dem Motto "Kultur verbindet!" verleiht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag in Berlin Verdienstorden an 29 Personen. Unter den Geehrten sind auch der in Aschersleben aufgewachsene Künstler Neo Rauch und der Galerist Ralf Becker aus Bitterfeld.

Neo Rauch ist ein international bekannter Künstler, der in Leipzig arbeitet. Er gilt als Vertreter der Neuen Leipziger Schule. Er hat unter anderem drei Fenster für die Elisabethkapelle des Naumburger Doms entworfen. In Aschersleben – der Stadt, in der der Künstler aufgewachsen ist – hat 2012 die Grafikstiftung Neo Rauch eröffnet. Dort sind Werke von Rauch ausgestellt.

Auszeichnung für Bitterfelder Galeristen

Ralf Becker, der ebenfalls geehrt wird, leitet eine Galerie in Bitterfeld. Er sagt: "Kunst ist der Kitt der Gesellschaft." Seit 1990 trägt er dazu bei, dass sich in der Industriestadt ein reges Kulturleben entwickelt hat. Er hat die Galerie zu einem Ort für Künstler der Region gemacht, wo auch Konzerte, Kabarett und Lesungen stattfinden. Becker zeigt, wie reich Deutschlands Kulturlandschaft ist – und zwar nicht nur in den Metropolen. Dafür erhält er den Bundesverdienstorden.