60 Soldaten vor Ort Bye, bye Borkenkäfer! Bundeswehr-Einsatz im Harz gestartet

Um den Nationalpark herum gibt es allerdings eine mehrere hundert Meter breite Schneise, in der Schadholz weggeräumt wird. Ministerpräsident Rainer Haseloff erklärt das so: "Damit der Borkenkäfer nicht auf den Privatwald übergreift." Ziel aller Bemühungen von Forstwirten, Bundeswehr und Waldbesitzern ist, möglichst viele befallene Bäume aus dem Wald zu holen. Gelingt das nicht, gibt es nächstes Frühjahr gleich die nächste Plage. Davon geht beispielsweise Sachsen-Anhalts Landesforst aus. So gab es in diesem Jahr bereits drei unterschiedliche Borkenkäfer-Generationen, normal seien zwei. Der Grund: Viele Borkenkäfer aus dem Vorjahr haben überlebt. Das könnte auch jetzt wieder passieren.

Bundeswehr hilft auch in Sachsen, Thüringen ist in Gesprächen

Nicht nur Sachsen-Anhalt hat ein Borkenkäfer-Problem. In Sachsen sind derzeit ebenfalls Bundeswehrsoldaten im Einsatz. Dort hat das Land seine Offensive ausgebaut, Fördergelder für geschädigte Waldbesitzer in Höhe von mindestens 130.000 Euro genehmigt und zusätzliche Hilfe vom Technischen Hilfswerk (THW) angefordert. Ob solche zusätzlichen Maßnahmen auch in Sachsen-Anhalt getroffen werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Bisher steht nur fest, dass ab kommender Woche das Team auf 75 Soldaten aufgestockt werden soll, bis zum Ende des Einsatzes könnten es 100 sein.