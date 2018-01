Personalbedarf steigt Unternehmen finden keine Busfahrer

Die Busunternehmen in Deutschland haben zunehmend Probleme, noch Fahrer zu finden. In vielen Regionen gibt es für offene Stellen keine geeigneten Bewerber mehr. Zudem sind viele der bundesweit rund 103.000 Busfahrer schon vergleichsweise alt. Auch in Sachsen-Anhalt wird es immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Die Arbeitsagentur nennt dafür gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT folgende Indikatoren:

Der Bedarf steigt: In der Statistik der Arbeitsagentur werden Busfahrer nicht allein erfasst, sondern gemeinsam mit den Straßenbahnfahrern. Seit Jahren steigt in dieser Kategorie die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stetig an. Waren 2013 noch 2.950 Frauen und Männer in diesem Segment gemeldet, waren es 2017 schon über 300 mehr (3.263). Zudem waren im Dezember 2017 zwar 54 Bus- und Straßenbahnfahrer arbeitslos gemeldet, dem gegenüber standen dagegen aber auch 140 offene Arbeitsstellen. Für die Arbeitsagentur ein klares Anzeichen dafür, dass es in der Wirtschaft einen wachsenden Bedarf an Fahrern gibt.