Die neue CEBIT soll "gelebte digitale Transformation" sein, so die Deutsche Messe. Bildrechte: Deutsche Messe Hannover

Es gibt mehr Show und mehr Konferenz. Der Start-Tag Montag ist zum Beispiel ein reiner Konferenztag. Die eigentliche Ausstellung selbst öffnet erst am Dienstag und soll mehr Event-Charakter haben. Das Rahmenprogramm ist unterhaltsamer und wartet mit großen Namen auf: Mando Diao kommen am Dienstagabend, Jan Delay am Mittwochabend. Es wird auch eine Modenschau mit Wearables geben, also tragbaren Computersystemen. All das kenne ich nicht aus den vergangenen Jahren aus Hannover. Das klingt nach einer Mischung aus IFA und republica. Ich bin skeptisch, ob die Besucherzahlen so toll werden. Denn vermutlich fahren nur wenige Privatbesucher während einer Arbeitswoche nach Hannover. Die IFA in Berlin zum Beispiel ist vor allem am Wochenende immer der Besuchermagnet. Aber ich bin gespannt, ob das neue Konzept aufgeht. Spannend ist es ja trotzdem.