Am 11. Juni hat sich ein Berliner Notar auf den Weg ins Bundesverteidigungsministerium gemacht, um dort die Gründung der Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH zu beurkunden. Die GmbH ist eine Gründung des Bundes – die Gründungsurkunde haben Benedikt Zimmer, als Staatssekretär u.a. für Informationstechnik im Bundesverteidigungsministerium zuständig, und Markus Richter, Staatssekretär im Bundesinnenministerium und seit Anfang Mai Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik (Bundes-CIO), unterschrieben. Ab 15. Juni hat die Cyberagentur dann bereits in Halle gearbeitet – zunächst in einem Haus in der südlichen Innenstadt, ein größeres Gebäude wird derzeit gesucht.