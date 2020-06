Christian Kunz' Element ist das Wasser. Diese Leidenschaft entdeckte er bereits während seiner Kindheit in Magdeburg. Sein Vater nahm ihn damals mit in die Kreuzhorst, erzählte viel über die Elbe und schon früh stand für Kunz fest: "Irgendwas mit Wasser will ich machen." Also studierte der heute 42-Jährige Wasserwirtschaft und Ingenieurökologie in Magdeburg.

Sportlich bewegen mag sich Kunz dann aber doch lieber an Land – auf seinem Fahrrad. Damit kommt er an einem lauen Dienstagmorgen den Elberadweg entlang gefahren. Er trägt kurze Hosen und ein Hemd, dazu sportliche Schuhe. Am Gepäckträger hängt eine knallgrüne Radtasche, die er abnimmt und sich über den Arm streift. Kunz ist der neue Geschäftsführer beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Sachsen-Anhalt. Ehemals stellvertretender Vorsitzender des Umweltvereins, ist er seit dem 1. Juni mit einer 20-Stunden-Stelle auf diesem Posten tätig. Der gebürtige Magdeburger macht auf dem Weg ins Büro einen Abstecher zum Domfelsen und betrachtet mit kritischem Blick den niedrigen Wasserstand der Elbe.

Ein bekanntes Gesicht beim BUND

Kunz hat seine Masterarbeit zum Thema Altwasser geschrieben. Durch seinen damaligen Betreuer kam er zum BUND, wo er nun seit mehr als zehn Jahren tätig ist. Eine Zeit lang kehrte er seinem Engagement den Rücken zu. Nun wieder aktiv und das sogar als Geschäftsführer – das fühle sich für Kunz an "wie ein Fisch zurück im Wasser."

Beim BUND führt Kunz nun die Geschäftsstelle, vertritt den Verein nach außen, führt und begleitet gesellschaftliche Diskurse. Der Umweltverein bezeichnet sich selbst als "Anwalt von Natur und Umwelt". Kunz vertritt jedoch den Standpunkt, dass die Rolle des BUND über die des "Mahners" hinausgehen muss. "Wir müssen auch Wege aufzeigen, wie man es besser machen kann." Mit dieser Einstellung will er die Themen bewältigen die jetzt auf seiner Agenda stehen: die Landwirtschaft, erneuerbare Energien, der Stromtrassenbau sowie die Deponien im Land.

Das Sorgenkind Elbe

Stehen, wo eigentlich die Elbe fließen sollte – das bereitet Christian Kunz Sorgen Bildrechte: MDR/Hanna Lohoff Ein weiteres großes Thema ist sein persönliches Steckenpferd und gleichzeitig das große Sorgenkind: die Elbe. Sorgen macht sich Kunz um die Versalzung des Gewässers sowie um den niedrigen Wasserstand, der auch schnell wieder in ein Hochwasser umschlagen könne, wie es 2013 der Fall war. "Wenige Wochen nach dem Hochwasser konnte kein Schiff mehr fahren. Wir sind uns sicher, dass das am Klimawandel liegt. Es gibt Extremregenereignisse ebenso wie lange Trockenperioden. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir insgesamt umdenken müssen."

Dieses Umdenken dürfe sich nicht nur auf die Elbe beschränken, sondern müsse großflächig den allgemeinen Wasserhaushalt der umliegenden Landschaft einbeziehen. "Da ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass ich kein Biologe bin, sondern Wasserwirtschaftsingenieur", merkt Kunz an.

Leben auf dem Dorf

Christian Kunz auf dem Weg ins Büro in der Magdeburger Innenstadt – natürlich mit dem Fahrrad. Bildrechte: MDR/Hanna Lohoff Wenn sich der BUND-Geschäftsführer nicht um den Wasserstand der Elbe oder andere ökologische Probleme sorgt, kümmert er sich um die kaputten Fahrräder in seinem Dorf. Dort betreibt er eine Selbsthilfewerkstatt, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern gut angenommen werde. Auf seinem Hof veranstaltet Kunz außerdem die "Apfelsafttage". Menschen aus dem Ort können dann mit ihrem Obst vorbeikommen, Kunz macht Saft daraus und nimmt im Gegenzug gern andere Produkte aus dem Dorf – wie selbstgemachten Honig – an.