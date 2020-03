Um eine Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, wird nun auch der Tourismus in Sachsen-Anhalt lahmgelegt. Laut Sozialministerium müssen Urlauber bis Sonnabend auschecken. Bis zum 19. April dürfen Hotels, Jugendherbergen, Ferienhäuser und Campingplätze keine Touristen mehr aufnehmen.



In Sachsen-Anhalt haben sich inzwischen 152 Menschen mit dem Virus infiziert. Mehrere sind in Kliniken in Quarantäne. Der Großteil der Infizierten stammt aus Halle, Magdeburg und dem Landkreis Börde.