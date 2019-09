Schüler in Halle beteiligen sich erstmals an einer "Fridays for Future"-Demonstration. Am Freitagvormittag stehen etwa 200 Schüler und Studierende auf dem Marktplatz – anstatt in der Schule oder der Uni zu sitzen. Halle ist eine von mehr als 50 deutschen Städten, die bei der Klimademo am 18. Januar mitmacht und die einzige Stadt in Sachsen-Anhalt. Vorbild der Aktion ist der Schulstreik der jungen Schwedin Greta Thunberg.