Afrikanische Schweinepest Boxen für infizierte Wildschweine angeschafft

Die Afrikanische Schweinepest Die Afrikanische Schweinepest kommt – wie der Name bereits vermuten lässt – ursprünglich aus Afrika. Mittlerweile hat sie sich aber auch in Polen und Tschechien ausgebreitet und dort Wildschweine verenden lassen. Anstecken können sich auch Hausschweine, was vor allem Landwirte besorgt. Betroffene Betriebe müssen mit hohen wirtschaftlichen Verlusten rechnen. Für den Menschen ist das Virus ungefährlich. Allerdings kann er ihn verbreiten, wenn identifizierte Lebensmittel weggeworfen werden, so zum Beispiel Wildschweinschinken oder andere Schweinefleischprodukte.