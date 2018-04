Polizisten unter sich "Cop Culture" – Eine verschworene Gemeinschaft

Vor 13 Jahren kam der Asylbewerber Oury Jalloh in einer Zelle des Dessauer Polizeireviers ums Leben, sein Körper verbrannte. Bis heute wurde nicht geklärt, was damals genau geschah. Beweisstücke sind verschwunden, die Äußerungen der Polizisten widersprechen sich teilweise, eine belastende Aussage wurde revidiert.

Polizisten schützen sich laut Polizeiwissenschaftler, auch wenn Fehler passiert sind. Bildrechte: dpa Rafael Behr ist Polizeiwissenschaftler und lehrt an der Polizeiakademie in Hamburg – unter anderem zu Organisationskultur und Verhaltensmustern der Polizei (Cop Culture). Dass Polizisten sich gegenseitig decken, ist nicht neu für ihn. Der Experte nennt das "Mauer des Schweigens", eine Art Schweigegelübde. "Weil sich in Gruppen Autoritäten durchsetzen, weil es Dominanzverhältnisse gibt, denen sich andere unterwerfen, weil es Erpressbarkeiten gibt, Abhängigkeiten", erklärt Behr das Phänomen. Auch solle die Gruppe dadurch nach außen hin geschützt werden.

Frauen weniger anfällig für die Cop Culture

Frauen stünden dieser verschworenen Gemeinschaft nicht so anfällig gegenüber wie Männer, weiß Behr. "Das hat oft auch damit zu tun, dass sie nicht so involviert sind in die Inszenierung von Kameradschaft, die relativ maskulin ist, und oft auch mit Schmerz und Überwindung zu tun hat."

Auf Frauen hat die Cop Culture weniger Einfluss. Bildrechte: dpa Behr vermutet, dass Frauen insgesamt "nicht so anfällig für die Verheißungen und das Angebot der Cop Culture sind". So gebe es keine Polizeiskandale, in denen Frauen eine führende Rolle gespielt hätten. Zudem seien es oft Frauen, die das Schweigegelübde zuerst brechen wollten. Auch im Fall Oury Jalloh hat eine junge Beamtin ihr Schweigen zunächst gebrochen – und ihre Aussage später wieder zurückgenommen.



Doch auch abseits von Strafverfahren schweigen Polizisten mitunter – wenn sie zum Beispiel einen Missstand im Revier beobachten. Das kann an der sogenannten Wohlverhaltenspflicht liegen. Diese Pflicht im Beamtenrecht fordert vom Beamten "Integrität und Loyalität", erklärt Polizeiwissenschaftler Behr – also im Klartext: Schweigen.

Verbündete suchen, um auszubrechen

Ein Polizist, der anonym bleiben möchte, hat gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT offenbart, was passieren kann, wenn das Schweigen gebrochen wird: "Ich habe in meinen langen Jahren bei der Polizei feststellen müssen, dass Kollegen, die sich beschwert haben, die offen Missstände angesprochen haben, komplett geschnitten worden sind. Die sind zum Teil kaltgestellt worden, die sind vom Vorgesetzten fast schon gemobbt worden."

Polizisten, die sich gegenseitig decken, bezeichnet der Polizeiwissenschaftler als "Mauer des Schweigens". Bildrechte: dpa Seinen Studierenden rät Polizeiwissenschaftler Behr, sich Gleichgesinnte zu suchen, falls sie in eine Dienstgruppe geraten, in der autoritäre Verhaltensweisen oder gar Übergriffe totgeschwiegen werden: "Wenn man aus dem Gefüge Polizistenkultur ausbrechen will, geht man ein hohes Risiko ein. Dabei allein zu sein, muss unbedingt verhindert werden." Die bestehenden offiziellen Beschwerdestellen der Polizei hält Behr indes für zahnlose Tiger.

