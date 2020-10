Das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg hat das umstrittene Beherbergungsverbot in Sachsen-Anhalt für Gäste aus innerdeutschen Corona-Hotspots vorläufig gestoppt. Der 3. Senat setzte die Regelung des Landes vorläufig außer Vollzug, teilte das Gericht am Dienstag mit. Damit war der Eilantrag eines Vermieters von Ferienwohnungen erfolgreich.