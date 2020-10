Besuchsverbote in Krankenhäusern und Pflegeheimen hat es bereits während des Frühjahr-Lockdowns der Corona-Pandemie gegeben. Aktuell steigen die Corona-Zahlen auch in Sachsen-Anhalt wieder an – zum Teil auf Werte, die höher sind, als bei der ersten Coronawelle. Laut Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerium sind aktuell keine landesweiten Beschränkungen bei Besuchen in Heimen und Krankenhäusern geplant. Aber: "Einschränkungen aufgrund des Hausrechts sind möglich", erklärt Ministeriumssprecherin Ute Albersmann MDR SACHSEN-ANHALT auf Anfrage.

Im Landkreis Stendal hat seit Montag das Diakoniekrankenhaus in Seehausen ein Besuchsverbot ausgesprochen. Der Grund: Steigende Corona-Infektionen in der Region. Stand Dienstag gab es im Landkreis zwar nur 13,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, aber in der Region rund um Seehausen, die sonst von Corona bislang weitesgehend verschont geblieben wäre, seien vermehrt Coronainfektionen aufgetreten, erklärt Maria Theis, Geschäftsführerin der Klinik. Es hätte zum Beispiel ein Kürbisfest in der Nähe mit positiven Fällen gegeben und auch eine Kita in der Region sei wegen Corona geschlossen worden. "Wir wollten damit auf Nummer sicher gehen und haben uns die Entscheidung gut überlegt", erklärt die Geschäftsführerin. Theis wisse, dass sie damit für Kritik sorgen werde, dennoch wolle die Klinik diesen Weg gehen. "Wir wissen leider nicht immer, wer in unser Haus kommt", sagt Theis und erzählt von einer zweiten Eingangstür, die eigentlich zu ist, von Patienten zum Teil aber aufgemacht werde.