Die Szene am Sonnabend im Rotehornpark in Magdeburg hat Symbolcharakter für dieses Wochenende. Ein Paar, offenbar frisch vermählt, zieht an diesem letzten Nachmittag im Oktober durch den Park. Er in feinem Zwirn, sie in weißem Kleid. Dazu läuft der Hochzeitsmarsch von Bartholdy. Es ist eine festliche Szene, umrahmt vom bunten Herbstlaub im Sonnenschein. Eine Hochzeitsgesellschaft? Fehlanzeige. Nur die Polizei, die gerade im Park kontrolliert, gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch", hallt es durch ein Megafon. Feiern an einem Wochenende, an dem man nicht mehr feiern soll.

Dieses zu Ende gehende Wochenende war ein seltsames. Es war das letzte, bevor am Montag für vier Wochen erneut drastische Einschränkungen in Kraft treten werden. Es werden Wochen ohne Bier in der Kneipe, ohne Theater, ohne gutes Essen im Restaurant. Die Kontaktbeschränkungen kommen zurück: Maximal zehn Personen aus zwei Hausständen, das wird nun wieder die Regel sein. Das hier wird das vorerst letzte Wochenende in Normalität, sagten manche am Freitag. Noch mal ordentlich feiern, schrieben andere. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hatte schon vor wenigen Tagen betont, mit solchen Aussagen gar nichts anfangen zu können. Das sei doch wirklich verantwortungslos in diesen Tagen, in denen die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus einen Rekord nach dem anderen reißt, sagte Grimm-Benne.

Nur ein paar kleinere Grüppchen, insgesamt alles ruhig

Doch hat der Appell genützt? Die strengen Regeln gelten schließlich erst ab Montag. Vorweg: Endgültig beantworten lässt sich diese Frage natürlich nicht. Schließlich wird nicht jede private Feier so aus dem Ruder gelaufen sein, dass am Ende die Polizei anrücken musste. Und doch ist es wohl die Polizei, die am ehesten weiß, ob die Menschen es haben ruhig angehen lassen – oder nicht.