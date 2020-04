Die Sachsen-Anhalter müssen sich wegen des Coronavirus noch bis zum 19. April an Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen halten. Darauf einigte sich Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in einer Telefonkonferenz mit den anderen Landeschefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch, wie ein Regierungssprecher mitteilte.