Was das Kurzarbeitergeld genau bedeutet, wer es beantragen kann und für wen es gilt: Hier gibt es die Informationen der Arbeitsagentur für Arbeit.



In dieser Betrachtung ist das sogenannte konjunkturelle Kurzarbeitergeld nach § 96 SGB III von Belang.



Außerdem gibt es noch das Saison-Kurzarbeitergeld, das laut Arbeitsagentur vom Arbeitgeber beantragt werden kann, wenn in Baubetrieben in der Schlechtwetterzeit witterungsbedingt oder aufgrund von Auftragsmangel nicht gearbeitet werden kann.



Des weiteren gibt es noch das sogenannte Transfer-Kurzarbeitergeld nach § 111 SGB III. Diese Hilfsleistungen können beantragt werden, um bei betrieblichen Umstrukturierungen Entlassungen zu vermeiden. Mit dieser Hilfe soll die Vermittlung von Beschäftigten in neue Arbeitsverhältnisse gefördert werden.



Grundsätzlich muss die Kurzarbeit vor der Bewilligung angezeigt werden. Aus diesem Grund kann die Zahl derjenigen, die das Kurzarbeitergeld dann tatsächlich in Anspruch nehmen, abweichen.