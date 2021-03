Corona-Pandemie Einzelhandel setzt auf "Terminshopping"

Viele Einzelhändler in Sachsen-Anhalt werden die Möglichkeit des Terminshoppings nutzen – glaubt der Branchenverband. Vor allem kleinere Geschäfte dürften in großer Zahl mitmachen, so Verbandsgeschäftsführer Bernsen.