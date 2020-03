Mit kühlem Kopf kann man diese Hamsterkäufe nicht erklären. Selbst wenn man in Quarantäne gerät, gibt es immer Nachbarn und Freunde, die einem die Lebensmittel vor die Tür stellen können. Und selbst wenn viele in Quarantäne sind, habe ich vollstes Vertrauen in das THW oder die Feuerwehr. Ich glaube, dass die Menschen einfach irgendwas tun wollen. Wenn ich einkaufe und mir den Keller vollstelle, habe ich was getan. Das verschafft vielleicht ein beruhigendes Gefühl, aber vernünftig ist es nicht.