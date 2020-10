Für ganz Deutschland hat das Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 14.714 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Das geht aus Zahlen hervor, die am Sonnabendmorgen veröffentlicht wurden. Freitag waren es zur gleichen Zeit etwa 11.000 gewesen. In die neuen Zahlen sind aber auch die Infektionen eingerechnet, die wegen einer Daten-Panne am Donnerstag noch nicht erfasst worden waren. Was die Zahlen außerdem zeigen: Seit Beginn der Pandemie sind in Deutschland mehr als 10.000 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.



Unterdessen sehen die Kliniken und Krankenhäuser in Deutschland sich für eine zweite Corona-Welle gut gerüstet. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft sind die Krankenhäuser hoch alarmiert, aber nicht hektisch. Hauptgeschäftsführer Baum sagte der Zeitung "Mannheimer Morgen", die Kapazitäten würden noch lange reichen, ehe es bedenklich werde. Es gebe in Deutschland momentan mehr als 8.000 freie Intensivbetten, weitere 10.000 könnten kurzfristig frei gemacht werden. Laut Baum werden derzeit etwa 1.000 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, intensivmedizinisch behandelt.