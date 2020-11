Hilfen für Unternehmen und Selbstständige Erste Corona-Entschädigungen Ende November möglich

Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) hat erste Auszahlungen von Corona-Entschädigungen für Ende November in Aussicht gestellt. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dies habe der Bund signalisiert. Aus Sicht von Willingmann wäre das ein später Zeitpunkt. Man müsse eigentlich schneller zahlen.

Die sogenannte "Novemberhilfe" hatte die Bundesregierung beschlossen. Laut Willingmann liefert der Bund deshalb die Eckdaten und erarbeitet mit den Ländern gemeinsam die Richtlinien. Erste Entwürfe und Vorschläge habe es Donnerstag vom Bundeswirtschaftsministerium gegeben. Am Freitag sollen Gespräche darüber stattfinden. Willingmann sagte, er wolle auf den Bund einwirken und lebensnah deutlich machen, welche Gruppen betroffen seien und wie das Geld an die Menschen gebracht werden müsse. Der Bund müsse das Verfahren so unkompliziert wie möglich machen.