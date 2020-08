Debatte über Arbeitszeiten Mehr Homeoffice auch nach Corona: Verwaltungen wollen mit der Zeit gehen

Von zu Hause arbeiten – zu Beginn der Corona-Krise war das für viele Menschen Alltag. Auch in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen waren Videokonferenzen an der Tagesordnung. Das wird künftig auch so bleiben, schätzt der Städte- und Gemeindebund – und hofft, so künftig mehr junge Menschen für Jobs in der Verwaltung motivieren zu können.