Bei Astrazeneca ist aufgrund des größeren zeitlichen Abstands zwischen Erst- und Zweitlieferung derzeit kein Rückbehalt gefordert. Auffällig ist in Sachsen-Anhalt, aber auch in Thüringen und Sachsen, dass insbesondere der Astrazeneca-Impfstoff überwiegend noch ungenutzt ist. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einerseits gibt in Teilen der Bevölkerungsgruppen, die schon geimpft werden können, Vorbehalte gegenüber dem Impfstoff. Laut Ständiger Impfkommission ist der Wirkstoff allerdings für alle Altersgruppen zugelassen und die Wirksamkeit in Bezug auf die Verhinderung von COVID-19-Erkrankungen und schwerer Krankheitsverläufe belegt.