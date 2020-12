Die erste Lieferung des Corona-Impfstoffs ist am Samstagmorgen in Sachsen-Anhalt eingetroffen. Die Polizei begleitete die Transporte in den Bundesländern in Lager, deren genaue Standorte nicht bekannt gegeben werden. Die Lieferung der insgesamt 9.750 Impfdosen der Firmen Biontech/Pfizer habe wie geplant funktioniert, erklärte eine Sprecherin des Landessozialministeriums in Magdeburg. Sie seien nun auf den Weg in die Landkreise und kreisfreien Städte gebracht worden.