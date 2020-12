Knapp 10.000 Impfdosen Corona-Impfungen in Sachsen-Anhalt beginnen

In Sachsen-Anhalt haben am Sonntag die Corona-Impfungen in den Landkreisen und kreisfreien Städten begonnen. Insgesamt 9.750 Impfdosen waren am Samstagmorgen an das Land geliefert worden, sie wurden gleich in die Regionen verteilt. Im Landkreis Harz gingen erste Dosen in das Seniorenzentrum Krüger in Halberstadt, wo auch direkt am Samstag mit dem Impfen begonnen wurde. Als erste ließ sich die 101-jährige Edith Kwoizalla impfen, weitere Bewohnerinnen und Bewohner sowie Pflegepersonal folgten.