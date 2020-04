Es sind über 20 Grad an diesem April-Tag. Die Sonne scheint auf den Innenhof des Moritzhofes in Magdeburg. Es könnte ein idyllisches Bild sein, wenn man nicht wüsste, dass durch die Corona-Pandemie, die Ruhe auf dem Hof noch eine ganze Weile bestehen bleiben wird. Und das ist für den Moritzhof nicht gut – denn das soziokulturelle Zentrum im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ist vorrangig ein Programmkino. Eines von zweien in der Landeshauptstadt.

Und wie alle 41 Kinos in Sachsen-Anhalt muss auch der Moritzhof seit Mitte März geschlossen bleiben. "Kino ist hier unser täglich Brot", sagt Christoph Hackel, Geschäftsführer der Einrichtung. Man sei zwar ein soziokulturelles Zentrum, das auch viel drumherum mache, aber "tägliche Veranstaltungen, das ist halt das Kinoprogramm". Viele Filme, von denen sie sich hier viel versprochen haben, können nun vorerst nicht gezeigt werden . Und auch die Französische Filmwoche und das spanischsprachige Programm Cinespañol mussten dem Coronavirus weichen. "Ich weiß auch gar nicht, wie das alles nachgeholt werden soll." Denn auch wenn die Maßnahmen irgendwann gelockert werden sollten, fehlen die Besucher der vergangenen Monate. "Man wird das natürlich nicht wieder aufholen können, weil die Leute gehen ja nicht doppelt soviel ins Kino", so Hackel.

Vor einer problematischen Veröffentlichung von Filmen warnt auch der Verband der unabhängigen Filmverleiher (AG Verleih). Kurzfristig seien die Kinos und die Filmwirtschaft von der Corona-Krise natürlich erst einmal dadurch betroffen, dass alle Kinos geschlossen sind und somit keine neuen Filme gezeigt werden. Mittelfristig sieht die AG Verleih aber ein völlig überfülltes zweites Kinohalbjahr, in dem sich alle neuen Starts ballen – wobei viele Kinos auch nur beschränkte Kapazitäten hätten, was die Situation dann noch zusätzlich verschärfe.

Auch das Burg Theater muss aufgrund der Corona-Krise geschlossen bleiben. Bildrechte: MDR/Florian Leue

Im Kino "Burg Theater" in Burg hofft man ebenfalls auf eine baldige Entspannung der Situation – allerdings mache man sich dort auch keine Illusionen. "Kinos werden beim Wiederanfahren des sozialen Lebens nicht zu den Ersten gehören", sagt Kinoleiter Jochen Frankl. "Wir haben harte Zeiten vor uns."



Erfahrungsgemäß sinken die Besucherzahlen der Kinos in den Sommermonaten stark ab. "Je näher wir also an den Mai rücken, umso härter wird auch die Folgezeit, weil wir uns nicht genug 'Winterspeck' anfuttern konnten, um über den Sommer zu kommen."