Im Sozialismus meiner Kindheit und Jugend galt der Spruch: "Lernen, Lernen und nochmals lernen." Er wird dem Revolutionsführer Wladimir Iljitsch Lenin zugeschrieben, der in Moskau einbalsamiert in einem Mausoleum liegt. Als vor drei Wochen die Schulen in Sachsen-Anhalt wegen der Ausbreitung der Coronaviren schließen mussten und meine Kinder in die häusliche Verbannung geschickt wurden, kam mir Lenins Abc-Spruch für Schüler sofort wieder in den Sinn.

Die erste Bürgerpflicht eines jeden Lehrers schien es nämlich plötzlich zu sein, alle Schüler mit möglichst viel Lernstoff zu versorgen. Sie luden eifrig Arbeitsblätter auf den Bildungsserver des Landes und verschwanden anschließend von der Bildfläche. Die eine Hälfte der Lehrer begann umgehend damit, ihre Gärten zu begrünen. Was die andere Hälfte seither macht, ist nicht bekannt.

Wir, die Eltern, die täglich acht Stunden und mehr im Homeoffice arbeiten, sahen uns plötzlich einer Mehrfachbelastung ausgesetzt. Wir müssen unsere Arbeitgeber zufriedenstellen und nebenbei spielen wir Lehrer, obwohl wir diesen Beruf nie erlernt haben. Die ersten zwei Tage "Homeschooling" verbrachten wir damit, die Aufgaben, die die Lehrer auf den Bildungsserver geworfen hatten, wieder herunterzuladen.

Dann eröffneten wir in unserem Haushalt ganz offiziell und feierlich zwei Ersatzschulen. Meine Frau wurde Direktorin am häuslichen Gymnasium, das sich im Kinderzimmer meiner Tochter befindet. Ich schlüpfte in die Rolle des Grundschullehrers und unterrichte meinen Sohn, der im Vergleich zu seiner Schwester eindeutig die cooleren Aufgaben erledigen muss.

Neulich stürzten wir uns auf Mathe. Mein Sohn sollte schätzen, wie lange es dauert, einen Geschirrspüler ein- und auszuräumen. Er tippte auf 90 Sekunden. Dann folgte der praktische Teil. Zum ersten Mal in seinem Leben räumte mein Sohn einen Geschirrspüler eigenständig aus und wieder ein und das sichtlich begeistert.

"Cool, mein Kleiner, Du hast nur fünf Minuten gebraucht", rief ich ihm aufmunternd zu, als er die letzte Tasse in den Geschirrspüler gestellt hatte. "Ich habe mich verschätzt", entgegnete er. "Das muss besser werden." Dann machte er sich erneut ans Aus- und Einräumen des Geschirrspülers. Inzwischen sind wir dazu übergegangen, den Schwierigkeitsgrad seiner Matheaufgaben etwas zu erhöhen. Wir schätzen jetzt auch, wie lange es dauert, den Frühstückstisch zu decken, die Wäsche auf dem Dachboden aufzuhängen oder das Kinderzimmer aufzuräumen.

Mein Sohn lernt dabei schnell, und er sieht dabei sogar glücklich aus. Seine Schwester hingegen verzweifelt fast an ihren Arbeitsblättern. Sie sitzt von morgens bis abends am Schreibtisch und weiß nicht, wie sie die vielen Aufgaben, die sich ihre Lehrer ausgedacht haben, bewältigen soll. Meine Frau versucht, ihr zu helfen, aber auch sie gerät immer wieder an ihre Grenzen.

Als die Schulen vor drei Wochen geschlossen wurden, war ich noch fest davon überzeugt, dass Lehrer schon bald Videochats für ihre Schüler anbieten würden. Doch da hatte ich mich getäuscht. Statt sich im Internet mit ihren Schützlingen zu treffen, verschicken sie lieber kleine Botschaften versteckt in Word-Dokumenten.

Gleich zu Beginn des häuslichen Unterrichts schrieb eine Lehrerin einen Einzeiler zum Download: "Ich werde alle Aufgaben nach den Ferien zur Bewertung einsammeln!" In der zweiten Woche sprach dieselbe Lehrerin ihre Schüler bereits persönlich an: "Hallöchen, ich hoffe, ihr verzweifelt nicht an Schwierigkeitsgrad und Umfang des Lehrstoffes. Der in der Schließzeit behandelte Stoff wird nach Wiedereröffnung der Schulen in einem Diktat abgeprüft!" In der dritten Woche klang die Lehrerin dann erholt und euphorisch zugleich: "Hallöchen, ihr Lieben", schrieb sie. "Ich hoffe, dass Ihr nach wie vor gesund und wohlauf seid und Euch schon auf die neuen Aufgaben freut! Ihr wisst doch: Wer rastet, der rostet!"