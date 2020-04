Am Gründonnerstag fiel ein Werbeprospekt auf unseren Frühstückstisch. Er war aus der Tageszeitung, die ich morgens lese, gerutscht. Normalerweise interessiere ich mich nicht für solche Dinge. Diesmal warb jedoch eine Supermarktkette für den "ultimativen Osterkracher", für schlohweißes, dreilagiges, wunderbar weiches Toilettenpapier. Ich ließ auf der Stelle mein Marmeladenbrötchen fallen und rannte vom dritten Stock hinunter auf die Straße und von dort in den gut einen Kilometer entfernten Supermarkt, in der Hoffnung, wenigstens eine kleine Packung vom Osterkracher abzubekommen. Und tatsächlich: Ich hatte Glück!

Auf dem Nachhauseweg drückte ich meinen Klopapier-Schatz fest an die Brust, damit niemand ihn mir stehlen konnte. Es ist nicht so, dass ich meinen Mitmenschen grundsätzlich misstraue, aber in diesen Zeiten hält man besser fest, was man hat, nicht dass es einem am Ende wieder abgenommen wird.

Klopapier, der neue Schatz. Bildrechte: imago images / Frank Sorge Zurück in den eigenen vier Wänden wartete schon der Rest der Familie auf mich.

"Papa, hast du etwa bekommen, was du seit Tagen suchst?", fragte mein kleiner Sohn.

"Ja!", entgegnete ich stolz.

"Du bist doch der Beste!", rief meine Frau. "Das Osterfest ist gerettet!"

"Ruhe, ich will noch schlafen!", murrte meine Tochter, die vor mittags nicht mehr aus dem Bett kommt. Sie ist erschöpft vom Homeschooling und genießt nun die Osterferien.

Umstellen auf Selbstversorger

Nachdem ich meinen Schatz im Badezimmer deponiert hatte, setzte ich mich noch einmal an den Frühstückstisch und aß glücklich mein Marmeladenbrötchen auf. Dabei dachte ich über meine Landsleute nach, die seit Ausbruch der Corona-Krise massenweise Klopapier, Milch, Mehl und Hefe hamstern. Ich überlegte, ob es handfeste Gründe dafür geben könnte, ausgerechnet diese vier Produkte anzuhäufen.

Nach reiflichem Nachdenken kam ich zu dem Schluss, dass meine Landsleute komplett auf Selbstversorger umstellen. Sie wollen vorbereitet sein, falls die Corona-Viren den Kapitalismus komplett in die Knie zwingen sollten. Deswegen kaufen sie so viel Milch, Mehl und Hefe. Sie rühren aus diesen Zutaten einen säuerlichen Hefeteig an, der wie ein Tamagotchi funktioniert. Man muss ihn regelmäßig füttern.

Der Grund fürs Mehl-, Milch-, Hefe-Hamstern: Hermann!

Der Teig, der auf den Namen Hermann hört, bedankt sich nach jeder Fütterung mit unendlichem Wachstum. Bekannt geworden ist die "Untergrundhefe", wie sie der Sänger Rainald Grebe in einem seiner Bildungssongs nennt, in den 1970er Jahren. Damals wurde die Hefe als Kettenbrief weitergegeben. In meiner Kindheit, ich kann mich noch gut daran erinnern, saß Hermann in einem Tontopf mit an unserem Küchentisch. Dank ihm kamen wir alle gut genährt durch den Tag. Doch mit den Jahren und der sich weiter entwickelnden Welt geriet Hermann zusehends in Vergessenheit.

Erst mit Ausbruch der Corona-Pandemie trat Hermann aus dem Schattendasein seiner Existenz wieder ans Licht der Öffentlichkeit.

Die Hefe begann plötzlich wieder zu wachsen, erst ganz langsam, dann exponentiell. Inzwischen quillt sie in vielen Großstädten aus den Fenstern und ergießt sich wie der Süße Brei aus dem gleichnamigen Märchen über Straßen und Plätze.

Die Menschen haben wieder gelernt, den Hermannkuchen zuzubereiten. Sie nehmen 100 g Weizenmehl, 1 EL Zucker, 2 Teelöffel Hefe und 150 ml lauwarmes Wasser und schütten alles in ein großes Gefäß. Anschließend rühren sie die Zutaten mit einem Holzlöffel kräftig um. Dann beginnt die Pflegephase des Hermannkuchens:

Tag 1: Ruhen lassen

Tag 2: Umrühren

Tag 3: Umrühren

Tag 4: Umrühren

Tag 5: Füttern

Tag 6: Umrühren

Tag 7: Umrühren

Tag 8: Umrühren

Tag 9: Umrühren

Tag 10: Füttern

Nach dem zweiten Füttern ist es so weit: Der Hermann-Teig ist fertig!

All die Menschen, die Milch, Mehl und Hefe gehamstert haben, backen daraus nun Brot, Brötchen, Kuchen und jede Menge Osterlämmer. Sie leben völlig autark und müssen keinen Supermarkt mehr betreten. Ganze Regionen sind inzwischen komplett von der Weltwirtschaft abgekoppelt – dank Hermann.

Wahre Hermann-Hefeberge in der Altmark

In Sachsen-Anhalt lässt sich der Luxus der Selbstversorger besonders gut in der Altmark besichtigen. Sie müssen unbedingt über Ostern hinfahren und sich das Spektakel heimlich anschauen. Überall auf den Feldern wachsen riesige Hefeberge und jeder, der Hunger hat, schneidet sich kostenlos ein Stück vom Hermann ab und schiebt ihn daheim in den Backofen. Niemand muss mehr Geld für Lebensmittel ausgeben.

Es ist wirklich eine Freude, all die glücklichen Menschen zu sehen.

Fahren Sie unbedingt hin, aber lassen Sie sich bitte nicht erwischen. Nicht, dass es nachher heißt, ich hätte Sie zu einer illegalen Handlung angestiftet.

Zum Schluss müssen wir uns noch die Frage stellen, warum die Selbstversorger neben Milch, Mehl und Hefe auch tonnenweise Toilettenpapier benötigen. Die Antwort liegt im Wesen der Hermannhefe. Sie geht auch im Bauch noch weiter auf, denn sie kann nicht anders als wachsen.