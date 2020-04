Wissenschaftler haben große Erwartungen an die App. Allerdings macht sie nur Sinn, wenn sich der überwiegende Teil der Bevölkerung die App freiwillig aufs Handy lädt. Das aber könnte zum Problem werden, weil es in der menschlichen Natur liegt, immer gleich das Schlimmste zu vermuten. Mich zum Beispiel plagt die Angst, dass wir bald wie die Chinesen ausspioniert werden, und ich bin offenbar nicht der einzige Angsthase. Im Netz sehen sich meine Landleute bereits an den Mülltonnen stehen, während die App mahnende Worte an sie richtet: "Sie waren gestern erst Ihren Müll wegbringen, gehen Sie sofort zurück in Ihre Wohnung. Soviel Müll verbraucht kein Mensch!"